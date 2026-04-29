Bologna doppio stop per Rowe e Cambiaghi | le loro condizioni

A Bologna, due giocatori sono stati sottoposti a controlli medici dopo aver accusato problemi fisici durante l’ultima partita. Il centrocampista inglese ha riportato uno stiramento al quadricipite della coscia destra, mentre il suo compagno di squadra italiano ha subito solo un risentimento muscolare. Entrambi sono stati valutati dai medici, senza che siano stati ancora comunicati tempi di recupero ufficiali.

"Gli esami a cui è stato sottoposto Jonathan Rowe in seguito a un risentimento hanno evidenziato uno stiramento al quadricipite della coscia destra; i tempi di recupero saranno valutati giorno per giorno. Nicolò Cambiaghi ha invece riportato un risentimento alla coscia sinistra: le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni", questo il comunicato del Bologna circa le condizioni di Rowe e Cambiaghi. Per l'inglese si dovrebbe trattare di un problema più grave, che potrebbe tenerlo lontano dal campo per qualche partita. Meno preoccupante invece il fastidio fisico rimediato da Cambiaghi.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bologna, doppio stop per Rowe e Cambiaghi: le loro condizioni Notizie correlate Roma-Bologna 3-4, le pagelle: Rowe (7,5) il migliore, Pellegrini illude Gasp, Cambiaghi (7) decisivoLa Roma crolla ai supplementari, termina 4-3 per il Bologna che vola ai quarti di Europa League con il gol nel finale di Cambiaghi. Leggi anche: Juve Bologna, Italiano perde un big: grave infortunio e lungo stop. Le sue condizioni e i tempi di recupero Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Potenziamento ferrovia. Un doppio ‘no’ dei civici; Torino, si ferma Anjorin: non ci sarà con l'Inter; Inter allo sprint decisivo. Bisseck, doppio obiettivo; Città 30, oggi scatta la Fase Due. Bologna, doppia tegola: infortunio per Rowe e Cambiaghi!Brutte notizie per Italiano in vista del finale di stagione. Come confermato dal comunicato del Bologna, infatti, Rowe e Cambiaghi.. fantamaster.it Doppio stop Morgan ko, la Virtus si butta viaOLIDATA : Vildoza, Morgan 8, Alston Junior 13, Jallow 3, Diarra 14, Saliou Niang 15, Hackett 2, Edwards 23, Akele 7, Diouf, Ferrari ne, Accorsi ne. All. Ivanovic ... ilrestodelcarlino.it Napoli vs Bologna 1 Al via la prima fase di vendita! Promo U30 disponibile Acquista ora: sscnapoli.ticketone.it/catalog x.com Matteo Renzi ha confermato ufficialmente che Italia Viva appoggerà Matteo Lepore alle prossime elezioni comunali di Bologna. Il leader centrista ha sciolto le riserve a margine di un incontro con il professor Tino Ferrari, il militante di 81 anni allontanato dal co - facebook.com facebook