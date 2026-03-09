Milano | 19enne arrestato sequestrati stupefacenti e armi in zona

Nella notte, i Carabinieri di Milano hanno arrestato un giovane di 19 anni e sequestrato stupefacenti e armi durante un intervento in zona Corso Como e Piazza XXV Aprile. L'operazione ha coinvolto diverse pattuglie che hanno controllato i locali e le strade della zona, portando anche a numerose denunce. L’attività è stata condotta senza incidenti, con un intervento rapido e mirato.

Una notte di intenso lavoro operativo per i Carabinieri ha l’arresto di un giovane e diverse denunce nella zona di Corso Como e Piazza XXV Aprile a Milano. L’intervento straordinario, effettuato sabato sera, ha portato al sequestro di droghe come ketamina ed ecstasy, oltre che alla confisca di armi bianche e tirapugni. I militari della Compagnia Duomo, supportati dal 3° Reggimento Lombardia, hanno agito con decisione per contrastare la criminalità diffusa nelle aree ad alta affluenza notturna. Tra gli esiti immediati vi è un fermo per spaccio e segnalazioni prefettizie per possesso di sostanze stupefacenti da parte di cittadini stranieri. La presenza di oggetti contundenti e taglienti tra il pubblico ha richiesto un intervento mirato sulla sicurezza urbana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

