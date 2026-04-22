Un giovane di 20 anni di nazionalità pakistana, senza fissa dimora e già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri di Verona in relazione a una rapina avvenuta nel pomeriggio del 20 aprile in un supermercato vicino allo stadio Bentegodi. L'uomo è stato fermato subito dopo il fatto, che si è verificato in quella zona.

Un ventenne di nazionalità pakistana, privo di una dimora fissa e già noto alle autorità, è stato fermato dai carabinieri di Verona dopo una rapina impropria avvenuta nel pomeriggio del 20 aprile in un supermercato situato nella zona dello stadio Bentegodi. Il giovane ha tentato di sottrarre alcuni alimentari, finendo per aggredire il personale addetto alla sicurezza prima di darsi alla fuga. La dinamica dell’aggressione vicino al Bentegodi. L’episodio si è scatenato all’interno di un punto vendita della grande distribuzione nelle vicinanze dello stadio. Secondo quanto emerso, l’individuo ha cercato di lasciare il locale senza effettuare il pagamento della merce prelevata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona, rapina al supermercato vicino allo stadio: arrestato il 20enne

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