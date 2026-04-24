Comune di Viterbo alla ricerca di 15 assistenti sociali | contratti a tempo pieno e indeterminato

Il Comune di Viterbo ha pubblicato un bando per l’assunzione di quindici assistenti sociali con contratti a tempo pieno e indeterminato. La selezione pubblica riguarda funzionari che entreranno in servizio presso l’amministrazione comunale. La procedura di reclutamento è stata annunciata dal Palazzo dei Priori, con l’obiettivo di coprire queste posizioni di ruolo. La domanda di partecipazione può essere presentata secondo le modalità indicate nel bando ufficiale.

Palazzo dei Priori indice un bando di selezione pubblica molto atteso. Si tratta dell'assunzione di 15 funzionari con il profilo di assistente sociale, che andranno a firmare un contratto a tempo pieno e indeterminato. Una vera e propria iniezione di energie destinata ad avere un impatto.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Il Comune di Montefiascone assume, contratti a tempo pieno e indeterminatoIl comune di Montefiascone rinforza i propri uffici e i servizi operativi attraverso l'apertura di due nuovi bandi di concorso. Il Comune di Montefiascone assume, contratti a tempo pieno e indeterminato per contabili ed elettricistiIl comune di Montefiascone rinforza i propri uffici e i servizi operativi attraverso l'apertura di due nuovi bandi di concorso. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Consiglio comunale, giovedì 16 aprile la prossima seduta; Concorso Comune di Viterbo Assistenti Sociali 2026: 15 posti a tempo indeterminato; Il comune di Viterbo ha pubblicato un concorso da 15 posti per assistenti sociali; Niente rottamazione per le cartelle esattoriali del Comune di Viterbo: Mancano le risorse negli uffici. Viterbo – Donna si ferisce in un incidente: la responsabilità è del Comune, arriva un risarcimento da 16.200 euroVITERBO - Il Comune di Viterbo dovrà sostenere una spesa di 3mila euro per un risarcimento legato a un sinistro avvenuto il 25 marzo 2025 in città. Lo stab ... etrurianews.it Viterbo che spettacolo: presentata La Primavera di Viterbo 2026, con tanti eventi da aprile a giugnoÈ stata presentata questa mattina, presso la sala consiliare di Palazzo dei Priori, La Primavera di Viterbo, una serie di appuntamenti in programma da aprile a giugno nel centro storico cittadino. All ... newtuscia.it Il comune di Viterbo ha pubblicato un concorso da 15 posti per assistenti sociali #Simoneconcorsi #blogSimone #libriperconcorsi Leggi di più: bit.ly/3QXqEws x.com Il comune di Viterbo ha pubblicato un concorso da 15 posti per assistenti sociali facebook