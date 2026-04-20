Oggi il Prezzo Unico Nazionale (PUN), che indica il costo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, è salito a 0,111 euro per kilowattora. Questa cifra si riferisce al mercato libero e si applica alle transazioni di energia tra operatori. La variazione si registra in un contesto di mercato in evoluzione, con scadenza prevista per il 20 aprile 2026.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) rappresenta il valore di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Oggi, 20 Aprile 2026, il PUN si attesta a 0,111 €kWh (110,85 €MWh), segnando un aumento dell’8,9% rispetto a ieri. Nonostante il rialzo odierno, il prezzo resta inferiore sia alla media degli ultimi 7 giorni (0,119 €kWh) sia a quella degli ultimi 30 giorni (0,130 €kWh), confermando una fase di relativa stabilità dopo i picchi registrati a fine marzo. Nel mercato libero, il prezzo dell’energia segue l’andamento del PUN, ma il costo finale in bolletta dipende anche da tasse, oneri di sistema e margini applicati dai fornitori.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bolletta luce: PUN in rialzo oggi a 0,111 €/kWh – 20 Aprile 2026

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