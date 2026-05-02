Bodycam sulla divisa e Targa System sulle auto la Locale di Maranello sempre più tecnologica

A Maranello, le forze dell'ordine hanno recentemente adottato nuove tecnologie. Gli agenti indossano bodycam montate sulle divise, mentre le pattuglie sono dotate di Targa System installati sulle auto di servizio. Questi strumenti sono stati introdotti per migliorare la registrazione delle operazioni e l’identificazione dei veicoli durante i controlli. La presenza di queste apparecchiature rappresenta un passo avanti nella dotazione tecnologica della polizia locale.

Bodycam posizionata sulla divisa degli agenti e Targa system installato anche sulle auto di pattuglia. Sono i nuovi dispositivi in dotazione alla Polizia locale di Maranello, già in uso in questi giorni ad ulteriore tutela della sicurezza stradale e dell’incolumità dei cittadini.Nel primo caso le.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate I dati Targa System: "Raddoppiate le auto in transito a Corneto"Dopo il briefing tra ufficiali e agenti di ieri mattina, è ancora semaforo verde per il piano di viabilità predisposto dalla polizia locale di... Taser e bodycam per la polizia locale, Piazza: "Anche Lecco come Ballabio"L'introduzione del taser da parte del Comune di Ballabio dimostra che è possibile rafforzare la sicurezza urbana con strumenti moderni, efficaci e... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Bodycam sulla divisa e Targa System sulle auto, la Locale di Maranello sempre più tecnologica. Polemica sul Targa System: Annunciato ma mai avviatoI consiglieri Rossi, Leveque (FdI) e Campagni (FI) sulle telecamere installate: Inutilizzate mentre il territorio continua a fare i conti con i furti ... corrieredellumbria.it Targa System, ecco come funziona: Occhi per la sicurezza, non per le multeTarga System collegato con database ministeriali entro fine dicembre? Una corsa contro il tempo, un obiettivo che (a quanto pare) diventerà realtà. Tecnologia sempre più sottile e dettagliata, sistemi ... ilrestodelcarlino.it