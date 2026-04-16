Taser e bodycam per la polizia locale Piazza | Anche Lecco come Ballabio

Il Comune di Lecco ha annunciato l'intenzione di dotare la polizia locale di taser e bodycam, ispirandosi all'esempio di Ballabio. La decisione arriva in seguito alla sperimentazione di queste tecnologie, che sono state adottate in altri comuni per migliorare le operazioni di sicurezza urbana. La proposta prevede l'uso di strumenti moderni e controllati, con l’obiettivo di garantire interventi più sicuri per gli agenti e i cittadini.

L'introduzione del taser da parte del Comune di Ballabio dimostra che è possibile rafforzare la sicurezza urbana con strumenti moderni, efficaci e sicuri. Non è una scelta estrema, ma una risposta concreta per proteggere gli agenti e garantire interventi più rapidi e proporzionati. Un plauso va.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Più sicurezza per la polizia locale: bodycam, giubbotti e ora anche i BoleWrap

Il comune di 4.000 abitanti che sfida le grandi città: a Ballabio la polizia ha il Taser 10Ballabio è il primo comune della provincia di Lecco – e il più piccolo d'Italia – a dotare la propria polizia locale del taser.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Ballabio introduce il Taser: è il primo comune della provincia di Lecco; Il comune di 4.000 abitanti che sfida le grandi città: a Ballabio la polizia ha il Taser 10; Ballabio: Taser alla Polizia Locale, è il comune più piccolo d'Italia ad averlo; Ballabio. Da oggi taser in dotazione alla Polizia Locale: Più sicurezza per agenti e cittadini.

Taser, dash cam e bodycam: nuova dotazione d’avanguardia per la Polizia locale di CasalpusterlengoCasalpusterlengo (Lodi), 14 dicembre 2025 – Il Comune di Casalpusterlengo rompe gli indugi e affida ad una ditta l’acquisto dei taser che andranno a completare la dotazione tecnico-strumentale degli ... ilgiorno.it

Droni, telecamere e bodycam: nuove sfide per la polizia locale di SanremoSanremo – Videosorveglianza, droni, bodycam e intelligenza artificiale: sono questi gli strumenti che stanno trasformando il lavoro della polizia locale, aprendo nuove opportunità operative ma anche i ... ilsecoloxix.it

RESEGUP: NON SOLO SPORT, MA ANCHE EDUCAZIONE. UN NUOVO PROGETTO RIVOLTO ALLE SCUOLE https://primalecco.it/attualita/resegup-non-solo-sport-ma-anche-educazione-un-nuovo-progetto-rivolto-alle-scuole/ - facebook.com facebook

La vittoria del Lecco contro il L.R. Vicenza porta anche la firma, o meglio, il guantone di Furlan #CdiClasse #SerieCSkyWifi x.com