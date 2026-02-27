Dopo il briefing tra ufficiali e agenti, la polizia locale di Macerata ha confermato che il piano di viabilità rimane in vigore. La chiusura di via Roma ha portato a un aumento del traffico in altre zone della città, con un incremento significativo dei veicoli in transito. Le autorità monitorano attentamente la situazione, pronti a intervenire se necessario.

Dopo il briefing tra ufficiali e agenti di ieri mattina, è ancora semaforo verde per il piano di viabilità predisposto dalla polizia locale di Macerata, in seguito alla chiusura di via Roma. "Abbiamo rimodulato quali sono i punti da presidiare – spiega il comandante Danilo Doria con il vicecomandante Fiorenzo Fiorani (nella foto) –. Non abbassiamo la guardia. Rotonda Oasi e ingresso Corneto, e zona cimitero saranno presidiati sempre, per tutta la durata dei lavori. Da lunedì il numero degli agenti in campo rimarrà invariato, cercando però di razionalizzare le risorse affinando il piano per renderlo sempre più performante; ad esempio abbiamo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I dati Targa System: "Raddoppiate le auto in transito a Corneto"

Leggi anche: La parata natalizia dei bambini con le auto in transito

Leggi anche: Sassi contro le auto in transito, denunciati tre minorenni: incastrati dalle telecamere

Temi più discussi: È boom di multe nel 2025: +70%. Staccati verbali per 243mila euro; Videosorveglianza a Latina, in arrivo 30 nuove postazioni; Fiat 600 rubata a Montefiore ritrovata a Cupra Marittima dalla Polizia Locale; Sequestrati i targa system in diversi comuni del catanzarese.

Fiat 600 rubata a Montefiore ritrovata a Cupra Marittima dalla Polizia LocaleL'auto sottratta in un garage di Montefiore è stata localizzata e recuperata dalla Polizia Locale di Cupra Marittima, che ha incrociato i dati del Targa System con la denuncia di furto ... lanuovariviera.it

Targa System, ecco come funziona: Occhi per la sicurezza, non per le multeTarga System collegato con database ministeriali entro fine dicembre? Una corsa contro il tempo, un obiettivo che (a quanto pare) diventerà realtà. Tecnologia sempre più sottile e dettagliata, sistemi ... ilrestodelcarlino.it

L’auto sottratta in un garage di Montefiore è stata localizzata e recuperata dalla Polizia Locale di Cupra Marittima, che ha incrociato i dati del Targa System con la denuncia di furto - facebook.com facebook