Protesta del tifo della Lazio Marusic invoca il ritorno dei laziali allo stadio | Abbiamo bisogno dei tifosi
Il tifo della Lazio si fa sentire forte e chiaro: Marusic chiede che i tifosi tornino allo stadio, perché la squadra ne sente la mancanza. La protesta nasce dalla delusione per gli incontri senza pubblico, che rendono difficile giocare con energia. Marusic ha detto che il silenzio delle tribune pesa molto sui giocatori e che il supporto dei tifosi può fare la differenza nelle partite. Questa richiesta si fa più urgente dopo settimane di incontri senza spettatori.
Il terzino di Sarri nel post match contro l'Atalanta ha parlato della surreale situazione che si sta vivendo nelle partite casalinghe senza il sostengo della tifoseria che contesta la gestione Lotito “Lo stadio vuoto pesa troppo per noi giocatori. Voglio dire a nome mio e di tutta la squadra che abbiamo bisogno dei tifosi, del loro aiuto”. Così ha parlato Adam Marusic nel post Lazio-Atalanta (0-2, ndr) di sabato scorso. Una sconfitta per i biancocelesti che hanno giocato un’altra partita nella surreale cornice di uno Stadio Olimpico deserto per la contestazione della tifoseria verso la presidenza Lotito.🔗 Leggi su Romatoday.it
Lazio-Genoa senza tifosi: la protesta del tifo organizzato biancoceleste contro Lotito
Il match tra Lazio e Genoa, in programma venerdì 30 gennaio allo Stadio Olimpico, si svolgerà a porte chiuse a causa della protesta del tifo organizzato biancoceleste contro la gestione di Claudio Lotito.
Scontri in A1 tra tifosi della Lazio e del Napoli: bloccati 80 laziali, sequestrate mazze e coltelli
Nella notte, la polizia ha fermato 80 tifosi della Lazio presso il casello di Monte Porzio Catone, nel contesto di scontri con ultras del Napoli avvenuti sull'autostrada A1.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
