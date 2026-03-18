bmw i3 la serie 3 diventa elettrica nel segno della neue klasse

La Bmw i3 rappresenta una svolta per la Casa bavarese, con la Serie 3 che diventa completamente elettrica sotto il nome di Neue Klasse. La berlina media mostra un design moderno, con richiami al passato e proporzioni completamente riviste rispetto ai modelli precedenti. Questa vettura introduce un nuovo stile e tecnologia, segnando un passo importante nel settore delle auto elettriche di Bmw.

Si apre una nuova fase per la berlina media di Bmw. E questa volta si tratta di un cambio strutturale. L’ottava generazione della Serie 3 è, per la prima volta in Europa, anche elettrica. Il nome può generare confusione: i3 è stato quello della citycar in carbonio del 2013 e una Serie 3 a batterie è già esistita per il mercato cinese. Ma oggi il discorso è diverso. La nuova i3 non è un esperimento parallelo: occupa nella gamma elettrica lo stesso spazio che la Serie 3 occupa da sempre nella gamma tradizionale. La berlina termica continuerà ad esistere: sarà presentata nei prossimi mesi con motori a benzina, diesel e ibridi, e avrà un aspetto molto simile, anche se con proporzioni diverse. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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