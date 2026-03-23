BMW i3 2026 | debutta la nuova elettrica della Neue Klasse

(Adnkronos) – La nuova BMW i3 2026 rappresenta un passaggio chiave nella strategia elettrica del costruttore tedesco. Secondo modello della piattaforma Neue Klasse, porta su strada una reinterpretazione in chiave elettrica della storica Serie 3, mantenendo centralità su prestazioni e piacere di guida. La versione di lancio, BMW i3 50 xDrive, adotta una configurazione a doppio motore elettrico, con trazione integrale e una potenza complessiva di 345 kW (469 CV) e 645 Nm di coppia. Uno degli aspetti più rilevanti riguarda l’efficienza. La nuova BMW i3 raggiunge un’autonomia dichiarata fino a 900 km nel ciclo WLTP, posizionandosi tra i riferimenti del segmento. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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