Da questa mattina, Viale Togliatti è stato chiuso al traffico, causando disagi e confusione nel quadrante est della città. Le linee di autobus 309, 319 e 450 sono state deviate su percorsi alternativi e i tempi di percorrenza per chi si dirige verso Ostia sono aumentati. La chiusura temporanea ha avuto ripercussioni sui trasporti pubblici locali, con utenti costretti a cercare strade alternative per raggiungere le proprie destinazioni.

? Cosa scoprirai Quali percorsi alternativi devono seguire le linee 309, 319 e 450?. Come cambiano i tempi di percorrenza per chi va verso Ostia?. Dove si trovano i nuovi punti di scambio con la Metromare?. Chi gestirà il traffico nell'incrocio tra Viale Togliatti e via Bardanzellu?.? In Breve Linee 309, 319 e 450 subiscono modifiche ai percorsi per gestire il blocco.. Linee 070 e 062 garantiscono collegamenti verso Ostia e Castel Porziano.. Linea 07 collega Campo Ascolano alla stazione Metromare di Colombo.. Roma Mobilità e Luce Verde monitorano costantemente i flussi di traffico.. Il cantiere per la nuova tranvia su Viale Togliatti impatta pesantemente sulla viabilità del quadrante est di Roma, bloccando oggi l’incrocio con i viali Bardanzellu e Santi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco su Viale Togliatti: caos nel quadrante est e nuovi bus verso il mare

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