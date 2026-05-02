L'Iran ha annunciato una riduzione della produzione di petrolio, segnalando di trovarsi in difficoltà a causa di ingenti quantità di greggio invenduto. La decisione arriva in un momento di tensioni geopolitiche legate alla regione del Golfo e alle sanzioni internazionali. Secondo fonti di stampa statunitensi, il paese si trova a gestire un surplus di petrolio che non riesce a vendere sul mercato internazionale.

Ilblocco statunitensenello stretto di Hormuzha causato uncrollo delle esportazioni petrolifere dell’Irane il rapido riempimento dei depositi per le scorte, spingendo il Paese aridurre la produzione. Teheran era però preparata ad uno scenario del genere e, secondo quanto riportato dall’agenziaBloomberg, sta diminuendo in modo proattivo la lavorazione di greggio, nel tentativo dianticipare i limiti di capacità piuttosto che attendere che i serbatoi si riempiano completamente. L’Iran è sommerso da così tanto petrolio invenduto “che sta cercando affannosamente nuovi modi per stoccarlo, mentre il blocco navale statunitense ostacola le sue esportazioni ei negoziati per porre fine alla guerra rimangono in una fase di stallo“.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Blocco Hormuz, Iran riduce produzione di petrolio: “Sommersi da greggio invenduto”

Notizie correlate

Stretto di Hormuz, Trump attacca l’Iran per il blocco del petrolioIl presidente Usa ha affermato che Teheran «sta facendo un pessimo lavoro» nella gestione del passaggio di mare cruciale per il commercio mondiale...

L'Iran colpisce tre navi a Hormuz: "Il petrolio salirà a 200 dollari". L'Occidente "libera" 400 milioni di barili di greggioLa guerra del Golfo registra una nuova escalation nelle acque di Hormuz, arteria strategica del traffico commerciale internazionale.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Blocco contro blocco; Trump e la 'strategia del boa': il blocco navale per strangolare l'economia dell'Iran; Guerra in Iran, la diretta | Trump respinge la proposta iraniana, il blocco navale rimane; Iran, Trump annuncia blocco di Hormuz: come funziona e i punti critici.

L'Iran taglia l'estrazione del petrolio contro il blocco Usa a Hormuz. I cinque punti della proposta di TeheranSono i 5 elementi sul tavolo al centro della proposta iraniana. «In questo quadro, i negoziati sulla più complessa questione nucleare sono stati spostati alla fase finale per creare un clima più favor ... gazzettadelsud.it

Iran, dalla riapertura di Hormuz ai negoziati sul nucleare: ecco cosa prevede l'accordo di paceDalla riapertura delle rotte marittime verso lo Stretto di Hormuz alla fine del blocco navale dei porti iraniani, dalle garanzie sulla risoluzione ... iltempo.it

I furbetti approfittano delle recenti tensioni geopolitiche e del parziale blocco dello Stretto di Hormuz - facebook.com facebook

Il blocco dello Stretto di Hormuz complica il viaggio di Trump a Pechino x.com