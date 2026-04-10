Il Collasso del traffico di petrolio nello Stretto di Hormuz ha portato a una serie di accuse tra gli Stati Uniti e l’Iran. Dopo le tensioni cresciute nella regione, l’ex presidente ha attribuito all’Iran la responsabilità del blocco delle rotte marittime. Nei giorni scorsi, erano state evidenziate discussioni e dichiarazioni ufficiali riguardo alle violazioni delle libertà di navigazione, mentre le autorità iraniane hanno negato le accuse e sostenuto di rispettare le norme internazionali.

Il presidente Usa ha affermato che Teheran «sta facendo un pessimo lavoro» nella gestione del passaggio di mare cruciale per il commercio mondiale del greggio. Donald Trump, che aveva mostrato ottimismo in vista nei negoziati in Pakistan organizzati dopo l’accordo di due settimane di cessate il fuoco con l’Iran, ha fatto un’altra delle sue giravolte accusando Teheran di fare «un pessimo lavoro, alcuni direbbero persino imbarazzante» nella gestione dello Stretto di Hormuz, ancora lontano dall’apertura completa invocata dal presidente Usa come condizione essenziale per lo stop alla guerra. Trump su Truth ha sottolineato che «non erano questi gli accordi», minacciando di tornare a colpire «più duramente di quanto chiunque abbia mai visto». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Stretto di Hormuz, Trump attacca l’Iran per il blocco del petrolio

Trump: "Chi prende petrolio in Iran mandi navi per liberare lo Stretto di Hormuz"Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito con forza la richiesta ai paesi che necessitano di petrolio di contribuire a contrastare i...

Mine nello Stretto di Hormuz: blocco navi e il petrolio vola (+2,8%)La navigazione nello Stretto di Hormuz è stata improvvisamente interrotta dopo che un’allerta riguardante la presenza di mine ha costretto le...

Attacco Iran, Trump: Lo facciamo anche per difendere amici europei

Temi più discussi: Iran sfida l'ultimatum Usa per riapertura dello Stretto di Hormuz, Trump minaccia attacchi devastanti; Guerra Iran, quanto è probabile che lo Stretto di Hormuz riapra a breve?; La tentazione di Trump in Iran: una tregua senza la riapertura di Hormuz; Iran-Usa, l'annuncio di Trump: Sì alla tregua.

Medio Oriente, Trump: 'Pessima gestione del petrolio a Hormuz, non è l'accordo'. Israele apre ai negoziati con il Libano - LIVEBLOGNetanyahu apre ai negoziati con il Libano. Allerta antiaerea in tutto Israele all'alba. Il capo dell'Idf: 'Siamo in stato di guerra in Libano, non in cessate il fuoco' (ANSA) ... ansa.it

Trump attacca l’Iran su Hormuz e accusa Teheran di aver tradito lo spirito dell’accordoTrump accusa l’Iran sullo Stretto di Hormuz e promette petrolio a fiumi Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accusato l’Iran di ostacolare ... assodigitale.it

Nello stretto di Hormuz il traffico è ancora congelato. Mercati e economia mondiale ostaggio dei tempi dell’accordo. - facebook.com facebook

Cosa sta succedendo con lo stretto di Hormuz x.com