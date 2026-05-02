Blitz in diretta a Catania | sequestrati capi contraffatti venduti su Facebook e Instagram il video diventa virale

Le forze dell’ordine hanno effettuato un blitz a Catania, sequestrando capi contraffatti venduti tramite Facebook e Instagram. L’operazione è stata ripresa in diretta streaming, attirando l’attenzione di molti utenti online. Durante l’intervento, sono stati trovati e sequestrati numerosi capi di abbigliamento contraffatti, destinati alla vendita illegale attraverso i social network. La scena è diventata rapidamente virale sui social media, mostrando il momento dell’intervento in tempo reale.

C’è un momento preciso in cui il commercio illegale online incontra la realtà delle forze dell’ordine, e quel momento è stato catturato in diretta streaming. A Catania, nel cuore del quartiere San Cristoforo, la Guardia di Finanza ha interrotto una diretta Instagram mentre era in corso la vendita di prodotti contraffatti, trasformando quella che doveva essere l’ennesima sessione di shopping virtuale in un blitz documentato in tempo reale. La scena è quasi cinematografica. Una donna mostrava ai suoi follower i nuovi arrivi, capi d’abbigliamento e accessori che scorrevano davanti alla telecamera dello smartphone. “ Di solito siamo su TikTok, ma lì ci bloccano.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Blitz in diretta a Catania: sequestrati capi contraffatti venduti su Facebook e Instagram (il video diventa virale) Notizie correlate Leggi anche: Scovata "fabbrica del falso" a Genova, sequestrati oltre 300mila capi di moda e Rolex contraffatti Lotta ai prodotti contraffatti: oltre cento capi di abbigliamento sequestrati dalla Finanza al mercatoCastelfiorentino (Firenze), 1 maggio 2026 – Un’operazione della guardia di finanza di Castelfiorentino ha portato nei giorni scorsi al sequestro di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Catania, blitz durante la diretta sui social: scoperta boutique del falso; Napoli, blitz in diretta dei Nas in un ristorante di sushi: nella cucina da incubo sporco e trappole per topi; Blitz della Guardia di Finanza in diretta social; Blitz durante la diretta social: scoperta boutique del falso a Catania. Buongiorno, Guardia di Finanza: il blitz in diretta social mentre vendono borse e scarpe false a CataniaA Catania la Guardia di Finanza è intervenuta durante una diretta streaming usata per vendere prodotti contraffatti ... fanpage.it Napoli, blitz in diretta dei Nas in un ristorante di sushi: nella cucina da incubo sporco e trappole per topiVarcato l’ingresso secondario che conduce al deposito del ristorante, i carabinieri del Nas si sono trovati davanti una porta di ferro chiusa con un lucchetto. Oltre la porta, ... ilmattino.it Blitz dei Carabinieri del NIL nel Salento: su 10 aziende ispezionate, 9 sono risultate irregolari. Sanzioni per oltre 140mila euro tra stabilimenti balneari, edilizia e ristorazione - facebook.com facebook Blitz di Elly #Schlein al #concertone a caccia di voti. Sul palco il solito comizio #ProPal x.com