Blitz anti-droga | arrestato un uomo di Torre sequestrato materiale nella sua abitazione nel salernitano

Nella mattinata di oggi, le forze dell'ordine hanno condotto un'operazione a Torre Annunziata, nel salernitano, arrestando un uomo trovato in possesso di oltre 9 grammi di cocaina. Durante il blitz, sono stati sequestrati anche diversi strumenti utilizzati per suddividere la droga in dosi. L’intervento è stato eseguito dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli.

Blitz anti-spaccio dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli: è stato arrestato un soggetto, a Torre Annunziata, trovato in possesso di oltre 9 grammi di cocaina, con il sequestro di diversi strumenti finalizzati al frazionamento della sostanza stupefacente in dosi.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate 40enne pregiudicato sorpreso con chili di droga nella sua abitazione a Fiuggi, arrestatoUn arresto e di un ingente sequestro di sostanze stupefacenti: questo il bilancio di una recente operazione dei Carabinieri a Fiuggi. 35enne pregiudicato nascondeva droga e un pericoloso arsenale nella sua abitazione a Caivano, arrestatoUn arresto e di un ingente sequestro di droga e armi: questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Caivano. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Spaccio nei boschi, blitz dei carabinieri: arrestato con cocaina, eroina e contanti; Milano, il tir dei giocattoli nasconde 170 chili di droga: arrestato camionista; Hashish confezionato con merendine e foto di Baggio: una partita di droga da oltre 100mila euro nella casa di famiglia; Usava la casa come centrale dello spaccio. Blitz anti droga, oltre 30 kg di droga e 300mila euro in contanti: arrestate due personeLo scambio nel parcheggio e il box segreto a Vizzolo Predabissi: così è finita la corsa dei due narcotrafficanti ... milanotoday.it Blitz antidroga a Napoli, 23 arresti: smantellata rete di spaccio legata al clan RussoArrestate 23 persone nell'ambito dell'indagine sul traffico di droga a Napoli. Smantellata rete del clan Russo. notizie.it Cronaca. Rimini, blitz anti-pedopornografia: 2 indagati nel riminese in maxi-operazione regionale - facebook.com facebook