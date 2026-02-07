35enne pregiudicato nascondeva droga e un pericoloso arsenale nella sua abitazione a Caivano arrestato
I Carabinieri di Caivano hanno arrestato un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione in casa sua, hanno trovato droga, pistole e munizioni. L’uomo è stato portato in caserma e ora dovrà rispondere di spaccio e detenzione di armi clandestine.
Un arresto e di un ingente sequestro di droga e armi: questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Caivano. Un 35enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato con l’accusa di spaccio e detenzione di armi clandestine dopo che i militari hanno scoperto nella sua abitazione cocaina, denaro contante e un vero arsenale nascosto. Un arresto a Caivano Il blitz e la scoperta della droga Il sequestro di una revolver e delle munizioni Arresto e indagini in corso Un arresto a Caivano L’intervento è scattato quando i militari della stazione di Caivano, Napoli, hanno individuato un tossicodipendente sospetto. 🔗 Leggi su Virgilio.it
