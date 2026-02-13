40enne pregiudicato sorpreso con chili di droga nella sua abitazione a Fiuggi arrestato

Un uomo di 40 anni, noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato a Fiuggi dopo che gli agenti hanno trovato più di due chili di hashish e 122 grammi di cocaina nella sua casa. La polizia ha fatto irruzione nell’abitazione e ha scoperto un vero e proprio deposito di droga, che l’uomo usava per vendere in zona.

L'operazione si è svolta a Fiuggi, dove i militari della locale Stazione hanno intensificato i controlli per arginare il fenomeno dello spaccio di droga.