Un ragazzino di 12 anni è stato morso da un cane di grossa taglia all’interno del cortile di casa sua. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e ha causato lesioni gravi a un braccio e al volto del giovane. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il ragazzo in elicottero all’ospedale di Alessandria. Le sue condizioni, al momento, non sono considerate a rischio di vita.

Voghera (Pavia), 22 aprile 2026 - È stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Alessandria, non in pericolo di vita ma con gravi lesioni a un braccio e al volto. Ha solo 12 anni il ragazzino rimasto gravemente ferito dall'aggressione del cane di casa, un pitbull che era col padrone insieme al figlio in cortile. L'episodio non ha al momento una spiegazione apparente, pare un'improvvisa aggressione da parte dell'animale domestico che si è inaspettatamente rivolto contro il 12enne. La dinamica. Lo stesso genitore ha faticato a fermare il cane e chiamare subito i soccorsi sanitari. Dalla centrale operativa di Areu, per la gravità della situazione riferita, non solo sono stati inviati sul posto ambulanza e automedica, ma è stato anche fatto decollare l'elicottero che ha poi trasportato il piccolo paziente ad Alessandria.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Voghera, 12enne morso dal pitbull di casa nel cortile: gravi lesioni a un braccio

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