Aggredito e morso ad una gamba da un cane | adolescente ferito i genitori presentano denuncia

Un adolescente è stato morso a una gamba e aggredito da un cane che seguiva un gregge di pecore a Raffadali. I genitori del ragazzo hanno subito presentato una denuncia alle autorità, preoccupati per la sicurezza del figlio e per il comportamento del cane. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio in una zona rurale del paese, dove il cane ha attaccato improvvisamente il giovane.

Il ragazzo è stato subito soccorso e medicato dai sanitari. I familiari si sono poi recati alla stazione dei carabinieri Aggredito e morso da un cane che era al seguito di un gregge di pecore. È accaduto, nel pomeriggio, a Raffadali. Ferito, all'altezza della caviglia della gamba sinistra, un quattordicenne. Un adolescente che, inevitabilmente, è anche rimasto scioccato. Il ragazzo è stato subito soccorso e medicato dai sanitari. I familiari, stando a quanto apprende AgrigentoNotizie, hanno già formalizzato una denuncia alla stazione dei carabinieri del paese. Scontato che, fra le primissime cose, il cane - che non dovrebbe essere randagio - verrà sottoposto ai dovuti controlli da parte dei veterinari dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento.