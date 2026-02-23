Bimbo di 5 anni muore soffocato da un pezzo di wurstel in casa | tragedia davanti ai genitori a Cagliari

Un bambino di cinque anni è morto a causa di un pezzo di wurstel che si è accidentalmente soffocato in casa a Cagliari. I genitori hanno cercato di liberarlo e hanno chiamato i soccorsi immediatamente. I medici hanno tentato di rianimarlo per più di 40 minuti, ma senza successo. La tragedia si è consumata davanti ai genitori, che sono rimasti sconvolti dalla scena. La famiglia ora affronta un dolore profondo.