Sono rimasti circa 1000 biglietti disponibili per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, che si giocherà allo Stadio Olimpico. La vendita libera è ormai prossima, dopo che i posti sono stati progressivamente esauriti. I tifosi delle due squadre si preparano a seguire l’incontro nel teatro romano, con l’attenzione rivolta alla disponibilità finale dei biglietti.

di Stefano Cori Biglietti Lazio Inter, per la finale di Coppa Italia sono sempre meno i posti rimasti allo Stadio Olimpico. Mancano 13 giorni alla finale di Coppa Italia del 13 maggio, per la quale ai tifosi interisti sono stati assegnati i settori Curva Sud, Distinti Sud, Tribuna Tevere lato Sud e Tribuna Monte Mario lato Sud. In Curva Sud sono andati esauriti in poco tempo i posti disponibili. Negli ultimi due giorni c’è stata anche un’impennata nella vendita degli altri settori. Questi i posti rimanenti: circa 590 posti in Tribuna Tevere (130 o 170 euro) e circa 465 in Tribuna Monte Mario (180 o 220 euro). Esauriti dunque anche i Distinti Sud.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Biglietti Lazio Inter, si avvicina la vendita libera per la finale di Coppa: circa 1000 posti rimasti

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