Le principali aziende tecnologiche hanno registrato profitti complessivi di 124 miliardi di dollari, nonostante gli elevati costi associati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. I servizi di cloud computing affrontano sfide crescenti nel coprire queste spese, mentre le vendite di dispositivi come gli smartphone di ultima generazione mostrano segni di rallentamento, anche con innovazioni sul fronte tecnologico. Questi dati riflettono le dinamiche attuali del settore e le difficoltà nel mantenere la crescita.

? Cosa scoprirai Come faranno i servizi cloud a coprire i costi enormi dell'IA?. Perché le vendite di iPhone faticano nonostante l'innovazione tecnologica?. Chi prenderà il comando di Apple per stabilizzare i profitti?. Quale azienda riuscirà a mantenere i margini con investimenti così massicci?.? In Breve Apple passerà la guida aziendale a John Ternus dal 1 settembre.. AWS di Amazon cresce del 28% raggiungendo 37,59 miliardi di dollari.. Meta prevede spese in conto capitale tra 125 e 145 miliardi di dollari.. Microsoft Intelligent Cloud registra ricavi da 34,68 miliardi con crescita del 40%..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Big Tech: 124 miliardi di profitti nonostante i costi per l’IA

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