Big Tech | trionfo di Google e Amazon Meta sotto la lente per i costi

Nel settore tecnologico, Google e Amazon hanno annunciato utili trimestrali superiori alle stime degli analisti, rafforzando la loro posizione sul mercato. Nel frattempo, Meta è finita sotto esame per i costi sostenuti durante il periodo, mentre Microsoft ha confermato i propri risultati finanziari positivi. Questi dati sono stati diffusi nelle ultime ore e riguardano le principali aziende del settore.

? Cosa sapere Alphabet, Amazon e Microsoft registrano profitti trimestrali superiori alle attese del mercato.. Gli investitori mettono in discussione la sostenibilità degli investimenti correnti di Meta.. Le trimestrali di Alphabet, Amazon e Microsoft confermano una traiettoria di crescita solida nelle ultime sessioni finanziarie, mentre il mercato esprime forti perplessità sulla gestione degli investimenti di Zuckerberg in Meta. Il tecnologico globale mostra segnali contrastanti dopo la pubblicazione dei dati relativi ai profitti delle principali Big Tech. Da un lato, Alphabet ha consegnato risultati che superano le aspettative iniziali, dimostrando una resilienza operativa notevole.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Big Tech: trionfo di Google e Amazon, Meta sotto la lente per i costi Notizie correlate Amazon e Oracle sotto tiro: i Pasdaran contro Big Tech fanno sul serioLo avevano minacciato, ora si è passati ai fatti: l’Iran ha annunciato di aver messo nel mirino e aver attaccato i data center di Oracle e Amazon nel... Leggi anche: La sentenza storica contro Big Tech: Meta e YouTube di Google condannate negli Usa perché le loro piattaforme provocano dipendenza dai social Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Borsa: Milano chiude piatta tra stallo Iran e attesa Big Tech, petrolio +3%; Il programma dei convegni a Modena dal 28 maggio; Borsa: Europa debole attende Fed e conti Big Tech, a Milano (-0,1%) vola Nexi; Triplo trionfo per il Team Solution Tech: Samudio domina la cronometro panamense. WS incerta, tbond venduti nel Fed day; Fed: tassi fermi, Powell resta nel board dopo fine mandato; Fed: Kevin Warsh verso la conferma alla presidenza; Big Tech: Meta aumenta le spese, Amazon premiata dal cloud; Corte Suprema colpisce legge per equità al - facebook.com facebook Microsoft non ha più l'esclusività nella vendita dei modelli di intelligenza artificiale di OpenAi, che ora potrà accordarsi più liberamente anche con le altre Big Tech x.com