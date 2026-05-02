A Bienno, nel tardo pomeriggio di ieri, due persone hanno rubato una Fiat Panda e sono fuggite a bordo dell’auto. Durante la corsa, hanno perso il controllo e si sono ribaltati. Uno dei due ladri è scappato a piedi, lasciando l’altro intrappolato nell’abitacolo dell’auto incidentata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini.

Bienno (Brescia), 2 maggio 2026 – Prima rubano un’auto - una Fiat Panda - poi durante la fuga hanno un incidente e si ribaltano, infine uno dei due ladri fugge lasciando il complice intrappolato nell’abitacolo. E’ successo lo scorso 30 aprile a Bienno, in località Zobie, e i protagonisti dell’episodio, un 18enne e un 35enne, sono stati identificati e denunciati. I carabinieri si erano attivati per l ’uscita di strada di una macchina - la Panda appunto -, la quale stando alla ricostruzione procedeva a forte velocità ed è finita ruote all'aria. Al loro arrivo il passeggero - il 35enne - era ancora all’interno ferito, mentre il conducente risultava sparito.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bienno, rubano un’auto e fanno un incidente: il conducente scappa e lascia il complice incastrato nell’abitacolo

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