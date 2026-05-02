Alla prossima Biennale Arte, che si terrà a Venezia dal 9 maggio al 22 novembre 2022, un padiglione tra i cento partecipanti sarà l’unico a restare chiuso al pubblico. Si tratta di quello della Federazione Russa, che non sarà accessibile durante l’intera durata dell’evento. La decisione di chiudere il padiglione è stata comunicata in anticipo rispetto all’apertura della manifestazione.

Venezia, 2 mag. - (Adnkronos) - Su cento Stati partecipanti alla Biennale Arte 2026, sarà il padiglione della Federazione Russa l'unico a non essere accessibile al pubblico per l'intera durata della manifestazione (9 maggio - 22 novembre 2022). Non è prevista alcuna cerimonia di apertura nel programma ufficiale del giorno inaugurale, come risulta all'Adnkronos, poiché lo spazio espositivo non sarà fisicamente accessibile. Eppure le polemiche politiche e istituzionali si concentrano in particolare proprio sulla presenza della Russia in relazione alla decisione - peraltro ancora sulla carta - di realizzare durante la Vernice una performance della durata di tre giorni, dal 6 all'8 maggio, intitolata 'The Tree is Rooted in the Sky' (“L'albero è radicato nel cielo”).🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Biennale Arte, padiglione Russia unico tra i 100 Stati a restare chiuso al pubblico

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