Alla prossima Biennale Arte di Venezia, in programma dal 9 maggio al 22 novembre 2026, non sarà presente la Russia, che non ha ricevuto l’invito ufficiale. La manifestazione vedrà la partecipazione di 99 paesi e si arricchirà di 31 eventi collaterali. La Russia non sarà tra i partecipanti, anche se possiede un padiglione storico in città sin dal 1914.

(Adnkronos) – La Russia non è stata invitata alla 61esima Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, che si svolgerà da sabato 9 maggio a domenica 22 novembre 2026 con la partecipazione di 99 Paesi e 31 eventi collaterali. La presenza della Federazione Russa deriva, invece, da una procedura ordinaria prevista dal regolamento della manifestazione per i Paesi che possiedono un proprio padiglione ai Giardini. La Russia è proprietaria di un padiglione ai Giardini dal 1914. In totale sono 29 i Paesi proprietarie di un padiglione nazionale alla Biennale, a cui da quest'anno si aggiungerà il Qatar. Come più volte chiarito dall'Istituzione veneziana, presieduta da Pietrangelo Buttafuoco, sono i Paesi riconosciuti dalla Repubblica Italiana a chiedere autonomamente di partecipare alle mostre della Biennale. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

