Smania d' arte a Craving Art – Art Gallery

A Craving Art – Art Gallery si apre una mostra dedicata alla spinta creativa che muove gli artisti. La mostra invita i visitatori a riflettere su come un pensiero possa trasformarsi in un’opera, su come un gesto diventi una necessità e su come il desiderio di creare si manifesti in modo irrefrenabile. L’esposizione mette in luce il processo che porta alla realizzazione artistica.

Questa mostra vuole far comprendere al visitatore cosa sia quel pensiero che insiste finché non trova forma, quel gesto che diventa necessità, quel desiderio irrefrenabile di creare che solo il vero artista conosce. “Smania d’Arte” prende il suo nome da questo stato dell’anima. Così come il nome della nostra galleria. La parola craving, infatti, indica un desiderio che non si placa facilmente, qualcosa che continua a chiamare. È il processo invisibile che precede ogni opera e che la rende inevitabile. Le opere riunite in questa collettiva nascono proprio da questa urgenza. Pur diverse per linguaggio, tecnica e sensibilità, condividono il bisogno di trasformare un’intuizione o un’emozione in immagine, materia o segno. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Articoli correlati

Trevisan Art Gallery ospita la mostra "Juliet"Presso Trevisan Art Gallery in occasione della festa di San Valentino si inaugura venerdì 13 febbraio la mostra “Juliet” della illustratrice Chiara...

Leggi anche: Perugia, il live di Stefano Pilia da Indigo Art Gallery