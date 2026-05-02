Best Wine Stars 2026 a Milano il grande ritorno del gusto al Palazzo del Ghiaccio

Milano si appresta a tornare a essere protagonista nel mondo dell’enogastronomia con l’evento Best Wine Stars 2026, che si terrà al Palazzo del Ghiaccio. L’appuntamento è previsto per il prossimo anno e attirerà appassionati, professionisti e aziende del settore. La manifestazione, che si svolgerà nel capoluogo lombardo, rappresenta un momento di incontro e confronto per chi si dedica alla cultura del vino e del buon cibo.

Milano si conferma il cuore pulsante dell’enogastronomia mondiale e si prepara a ospitare un appuntamento imperdibile per chiunque faccia del calice la propria passione o il proprio business. Dal 16 al 18 maggio 2026, lo storico Palazzo del Ghiaccio apre le sue porte alla settima edizione di Best Wine Stars. Non si tratta di una semplice esposizione, ma di un viaggio sensoriale che quest’anno compie un salto di qualità decisivo. La Regione Lombardia ha infatti ufficialmente riconosciuto la manifestazione come Fiera Internazionale di settore, un titolo che, insieme al patrocinio del Comune di Milano, consacra l’evento ideato da Prodes Italia tra i pilastri del calendario enologico europeo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Best Wine Stars 2026 a Milano il grande ritorno del gusto al Palazzo del Ghiaccio Toto Truffa '62 Film Completo HD Commedia Italiana Classica Notizie correlate Leggi anche: Milano, torna il grande hockey. Così le Olimpiadi restituiscono alla città un palazzo del ghiaccio Milano risponde all'appello di Lorello: ci sarà un palazzo del ghiaccio in cittàMilano risponde presente all'appello di Riccardo Lorello, il pattinatore di velocità azzurro, bronzo nei 5000 metri alle Olimpiadi, per avere un... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Best Wine Stars 2026, Carbone: salto di status e spinta internazionale; Milano accende Best Wine Stars 2026 con nuove aree e grandi eventi; Milano, Best Wine Stars 2026: riconferme e novità per la settima edizione della Fiera Internazionale dedicata al vino, food e distillati; Best Wine Stars 2026: Innovazione e Tradizione si Incontrano a Milano. Milano accende Best Wine Stars 2026 con nuove aree e grandi eventiBest Wine Stars 2026 torna a Milano dal 16 al 18 maggio con importanti novità: debutta l’Area Bronze dedicata alle aziende emergenti, si amplia il programma di masterclass e arriva il talk di Italia a ... italiaatavola.net Siete pronti a immergervi in un viaggio sensoriale unico Dal 16 al 18 maggio 2026, il suggestivo Palazzo del Ghiaccio torna a ospitare Best Wine Stars, l’evento che celebra l’incontro perfetto tra tradizione e innovazione. Scorri il carosello per i punti chiave! - facebook.com facebook