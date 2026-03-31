Dopo anni di inattività, il palazzo del ghiaccio di Milano torna a riaprire i battenti grazie alle Olimpiadi. La città, che in passato aveva ospitato competizioni di hockey su ghiaccio e aveva visto il Forum di Assago come punto di riferimento, riprende a vivere momenti di grande attenzione per questo sport. La rivalità tra le squadre locali aveva acceso l’interesse dei tifosi e segnato un’epoca.

C’è stato un tempo in cui Milano è stata la capitale dell’hockey su ghiaccio. Un tempo in cui il Forum di Assago era troppo piccolo per contenere l’amore dei milanesi per la Saima e un tempo in cui la rivalità con i Devils marchiati Silvio Berlusconi incendiavano la città. Un tempo lontano cui è seguita una lunga stagione di alti (pochi ma intensi) e bassi, fino al nulla di adesso. Una stagione finita. Le Olimpiadi di Milano Cortina lasciano come eredità alla capitale economica del Paese una nuova opportunità di tornare a dare una casa agli sport del ghiaccio. Può sembrare un piccolo passo e, invece, non lo è. E’ un passo nel futuro con l’urgenza di legarlo al presente perché le settimane di Olimpiadi e Paralimpiadi sotto la Madonnina hanno confermato che Milano rimane una città affamata di ghiaccio. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Milano, torna il grande hockey. Così le Olimpiadi restituiscono alla città un palazzo del ghiaccio

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