Il sindaco Beppe Sala ha annunciato che Milano costruirà un palazzo del ghiaccio, rispondendo alla richiesta di Lorello. La decisione nasce dopo mesi di discussioni e proteste degli appassionati di sport invernali, che chiedevano una struttura stabile in città. L’impianto sorgerà negli spazi della Fiera, con apertura prevista già da ottobre. Nei prossimi due o tre anni, si procederà alla realizzazione di un nuovo stadio, capace di ospitare eventi di livello internazionale. La città si prepara a un importante investimento sportivo.

Milano risponde presente all'appello di Riccardo Lorello, il pattinatore di velocità azzurro, bronzo nei 5000 metri alle Olimpiadi, per avere un impianto del ghiaccio in città. L'annuncio è arrivato congiuntamente dal sindaco del capoluogo lombardo, Beppe Sala, dal Governatore della Regione, Attilio Fontana, dal presidente di Fondazione Fiera, Giovanni Bozzetti, dal presidente della Fedeghiaccio, Andrea Gios e dal presidente del Coni, Luciano Buonfiglio: dopo la fine delle competizioni olimpiche, a partire da ottobre, in uno degli spazi della Fiera verrà ospitato uno stadio simile a quello in cui si stanno tenendo le gare di Milano-Cortina, poi, nell'arco di due o tre anni, verrà costruito un vero e proprio palazzetto del ghiaccio in una zona ancora da individuare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milano risponde all'appello di Lorello: ci sarà un palazzo del ghiaccio in città

Il futuro della pista olimpica del pattinaggio, Lorello: "Sarebbe bello se ci lasciassero l'impianto a Milano”Lorello ha dichiarato che il futuro della pista olimpica del pattinaggio dipende dalle decisioni delle autorità, auspicando che l’impianto resti a Milano.

Hockey ghiaccio, ancora tensione tra NHL ed organizzatori di Milano Cortina 2026: “Se il ghiaccio sarà impraticabile, non giocheremo”Le tensioni tra la NHL e gli organizzatori di Milano Cortina 2026 si intensificano, a causa delle preoccupazioni sulla pista di hockey su ghiaccio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.