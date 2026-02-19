Milano risponde all' appello di Lorello | ci sarà un palazzo del ghiaccio in città
Il sindaco Beppe Sala ha annunciato che Milano costruirà un palazzo del ghiaccio, rispondendo alla richiesta di Lorello. La decisione nasce dopo mesi di discussioni e proteste degli appassionati di sport invernali, che chiedevano una struttura stabile in città. L’impianto sorgerà negli spazi della Fiera, con apertura prevista già da ottobre. Nei prossimi due o tre anni, si procederà alla realizzazione di un nuovo stadio, capace di ospitare eventi di livello internazionale. La città si prepara a un importante investimento sportivo.
Milano risponde presente all'appello di Riccardo Lorello, il pattinatore di velocità azzurro, bronzo nei 5000 metri alle Olimpiadi, per avere un impianto del ghiaccio in città. L'annuncio è arrivato congiuntamente dal sindaco del capoluogo lombardo, Beppe Sala, dal Governatore della Regione, Attilio Fontana, dal presidente di Fondazione Fiera, Giovanni Bozzetti, dal presidente della Fedeghiaccio, Andrea Gios e dal presidente del Coni, Luciano Buonfiglio: dopo la fine delle competizioni olimpiche, a partire da ottobre, in uno degli spazi della Fiera verrà ospitato uno stadio simile a quello in cui si stanno tenendo le gare di Milano-Cortina, poi, nell'arco di due o tre anni, verrà costruito un vero e proprio palazzetto del ghiaccio in una zona ancora da individuare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
