Una nuova possibile trattativa coinvolge il centrocampista portoghese, che potrebbe lasciare il suo attuale club. Secondo fonti vicine al settore, un club europeo sarebbe pronto a presentare un’offerta per il giocatore. Inoltre, anche un’altra squadra si sta avvicinando alla corsa, preparando la propria proposta. La situazione sembra in evoluzione e le prossime settimane potrebbero essere decisive per il futuro del calciatore.

di Francesco Spagnolo Bernardo Silva Juventus, presto potrebbe aprirsi un’asta sul portoghese. Infatti anche l’Arsenal è ormai prossima ad unirsi alla corsa. Ultime. Il mercato dei parametri zero entra nel vivo e uno dei nomi più caldi dell’intera scena internazionale è senza dubbio quello del fuoriclasse portoghese del Manchester City. La possibilità di vedere Bernardo Silva alla Juventus nella prossima stagione sta diventando un tema centrale nelle discussioni della dirigenza bianconera, decisa a rinforzare la rosa con elementi di comprovata esperienza internazionale e qualità eccelsa. Il centrocampista classe 1994 ha ormai comunicato ufficialmente la sua decisione di non rinnovare il contratto con i “Citizens”, liberandosi così a titolo gratuito al termine della stagione attuale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bernardo Silva Juventus, spunta una nuova insidia: questo club è pronto a presentare l’offerta per il portoghese. I dettagli

BERNARDO SILVA-JUVENTUS, NUOVE CONFIDENZE ESCLUSIVE....

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