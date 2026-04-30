Il tecnico della squadra sta studiando diverse opzioni per l’attacco, con un modulo che prevede un attaccante centrale e un ruolo ben definito sul lato destro. Tra le possibilità esplorate ci sono varie combinazioni di giocatori, tra cui l’ipotesi di inserire un centrocampista offensivo o un attaccante esterno. La strategia mira a migliorare le soluzioni offensive e a ottimizzare le partite in vista della prossima stagione.

Qualità e visione. Ruolo: trequartista, ma. Bernardo Silva è uno di quei calciatori che possono giocare ovunque. Spalletti è convinto che il portoghese possa essere il tassello giusto per far compiere il salto di qualità alla Juve, per questo si è già mosso lui e ha convinto il club a fare un sacrificio. Può ridursi in una questione economica ma non è solo questo aspetto ad avere un peso sul fronte di mercato: la verità, neanche troppo occulta, è che il calciatore a 31 anni ha ancora voglia di fare un’esperienza prestigiosa, dove possa sentirsi una stella e competere su tutti i fronti. Bernardo Silva è ambizioso: Spalletti gli ha già fatto capire come il suo arrivo cambierebbe volto alla Juve, mettendola nelle condizioni di vincere.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, ecco come Bernardo Silva giocherebbe insieme a Yildiz

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