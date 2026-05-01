Juve a chi toglierebbe il posto Bernardo Silva? Spalletti pensa al 4-2-3-1 Thuram e Conceiçao

In vista della prossima stagione, si discute di come la rosa possa cambiare con l’arrivo di un nuovo giocatore. Secondo alcune ipotesi, l’allenatore starebbe pensando di adottare un modulo 4-2-3-1, considerando alcune modifiche nelle scelte di formazione. Tra i nomi coinvolti, si parla di possibili esclusioni di alcuni giocatori dagli schemi principali, con l’obiettivo di fare spazio al nuovo arrivato nel reparto offensivo.

L’arrivo di Bernardo Silva cambierebbe un po’ gli equilibri nell’undici titolare della Juventus. L’ideale progettuale si sviluppa dal modulo preferito da Spalletti, cioè il 4-2-3-1, e così l’arrivo del portoghese alla Continassa andrebbe a ridurre lo spazio per tutti i trequartisti in rosa. Fuori almeno un paio di giovani che in quella zona di campo possono avere futuro, come Adzic e Miretti, e decisamente meno possibilità i calciatori che Spalletti ha provato in quella fetta di campo per tentare di migliorare la proposta di gioco. Con un trequartista come Bernardo Silva ci sarebbe meno spazio per una mezzala d’invasione. E sicuramente più compiti in fase di non possesso per un attaccante esterno: stando alla rosa attuale, è evidente che Yildiz sia un intoccabile e che il suo opposto dovrebbe difendere di più.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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