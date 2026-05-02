Bergamo riqualificati gli arredi nei parchi e nelle aree cani della città

A Bergamo sono stati sostituiti gli arredi nei parchi pubblici e nelle zone dedicate ai cani. L’intervento mira a migliorare la vivibilità degli spazi verdi e a garantire una maggiore funzionalità degli arredi presenti. Sono stati installati nuovi elementi in sostituzione di quelli vecchi o danneggiati, con l’obiettivo di offrire un servizio più adatto alle esigenze dei cittadini. I lavori si sono svolti senza particolari disagi per gli utenti delle aree interessate.

Bergamo. Nell’ottica di ridurre gli sprechi e garantire maggiore fruibilità e comfort delle aree verdi cittadine, l’assessorato alla Transizione Ecologica del Comune di Bergamo, in collaborazione con il Servizio Verde Pubblico, ha avviato un piano di riqualificazione degli arredi nei parchi e nelle aree cani della città. In particolare, anziché sostituire integralmente le panchine, si è scelto di intervenire in modo mirato, procedendo alla sostituzione delle sole doghe nelle situazioni in cui le sedute risultano ammalorate. Questa soluzione consente di contenere i costi di manutenzione e ridurre l’impiego di materie prime. Le nuove doghe sono realizzate in plastica riciclata: materiali lavabili, resistenti e sostenibili.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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