School Experience 5 | Ceccano e la provincia di Frosinone ospitano la quarta tappa del festival itinerante

Ceccano e la provincia di Frosinone accolgono la quarta tappa di School Experience 5. Il festival itinerante, che unisce cinema, scuole e territorio, prosegue il suo viaggio nel Lazio. L’iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione, porta nelle scuole locali film e attività legate al cinema, coinvolgendo studenti e cittadini. La tappa nel territorio si inserisce nel più ampio progetto del Piano nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, che punta a portare il cinema nelle scuole italiane.

Cinema, scuole, territorio. Continua il viaggio di School Experience 5. Il festival itinerante arriva nel Lazio, con la quarta tappa dell'iniziativa realizzata nell'ambito del Piano nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero della Cultura (MiC) e dal Ministero.

