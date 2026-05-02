Benevento Parcheggio Orsini chiude | Cappa replica alle polemiche

A Benevento, il parcheggio Orsini ha chiuso le sue porte, scatenando reazioni tra cittadini e commercianti. L’assessore comunale ha spiegato che l’area era di proprietà privata e che la decisione di chiudere è legata a questioni di fondi e alla necessità di realizzare nuove strutture. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi di riapertura o sui progetti futuri.

Benevento, l’assessore Cappa chiarisce sulla fine della sosta in piazza Orsini: area privata, fondi e nuove soluzioni strutturali in arrivo. Benevento, 2 maggio 2026 – “Il parcheggio di piazza Orsini non è mai stato un’area comunale, ma uno spazio privato temporaneamente messo a disposizione. Fin dall’inizio era chiaro a tutti che si trattava di una soluzione provvisoria: nata per pochi giorni, in occasione dello shopping natalizio, e poi prorogata – grazie al lavoro dell’Amministrazione – fino ad aprile. Non esattamente un dettaglio. Non posso accettare che si faccia demagogia, paventando richieste di proroga: la verità è semplice: la proprietà ha legittimamente richiesto la restituzione dell’area, come sanno benissimo anche nella minoranza consiliare, e qualcuno ha anche avanzato richieste di indennizzi economici.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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