Festa Polizia locale | domattina interdizione al parcheggio a piazza Orsini

Domani mattina piazza Orsini sarà chiusa al parcheggio dalle 8 alle 14.30. La restrizione riguarda l’intera area, che ospiterà le celebrazioni in onore di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale. La festa è organizzata dalla Scuola Regionale di Polizia Locale, con la partecipazione di autorità e rappresentanti di tutti i Comandi di Polizia della Campania.

