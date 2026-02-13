Piazza Orsini resta parcheggio fino al 28 febbraio

Il Comune ha deciso di prorogare l’uso di Piazza Orsini come parcheggio, a causa della richiesta di residenti e commercianti. La decisione riguarda l’area situata nel cuore del quartiere, dove si prevede di mantenere i posti auto fino alla fine di febbraio 2026, rispettando le stesse regole stabilite in precedenza.

Tempo di lettura: < 1 minuto Lo spazio di Piazza Orsini continuerà a essere utilizzato come area parcheggio fino al 28 febbraio 2026, alle condizioni già pattuite. Lo comunica l'amministrazione, confermando la proroga dell'utilizzo dell'area nel cuore della città. "Ringraziamo il Consorzio Cepio anche per la disponibilità che ci hanno comunicato a trovare un accordo formale per una soluzione condivisa", spiega l'assessore ai Parcheggi Attilio Cappa. La proroga consente di garantire continuità al servizio in una zona particolarmente strategica per residenti, attività commerciali e visitatori, in attesa di una definizione più stabile dell'assetto dell'area.