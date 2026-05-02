Benemerito di storia locale — comune di Casalserugo anno 2026 il riconoscimento a villa Ferri

Sabato 9 maggio alle 11, nella sala della biblioteca di villa Ferri a Casalserugo, si svolgerà la prima iniziativa del nuovo Centro di Documentazione Storica Locale. L'evento sarà dedicato al riconoscimento del titolo di benemerito di storia locale al Comune di Casalserugo, con una cerimonia pubblica a cui parteciperanno rappresentanti istituzionali e cittadini interessati. La cerimonia segna l'apertura ufficiale delle attività del centro, che vuole raccogliere e valorizzare la memoria storica del territorio.

Sabato 9 maggio, alle ore 11, nella cornice di villa Ferri a Casalserugo (sede della biblioteca) si terrà la prima iniziativa del nuovo Centro di Documentazione Storica Locale “C.D.S.L GIUSEPPE E LEONINO DA ZARA APS”, l’associazione che si occupa di raccogliere, valorizzare e tramandare memoria.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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