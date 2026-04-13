L' enologo Walter Webber è il nuovo Benemerito della vitivinicoltura 2026

Durante il Vinitaly, tra stand affollati e visitatori provenienti da diversi paesi, si è svolta la cerimonia di consegna del riconoscimento. L'enologo, originario del Trentino, è stato insignito del titolo di “Benemerito della vitivinicoltura 2026”. Questo premio viene assegnato ogni anno a figure di spicco nel settore vinicolo. La celebrazione si è svolta nel cuore della fiera, con la partecipazione di numerosi operatori del settore.

Nel cuore del Vinitaly, tra stand affollati e operatori da tutto il mondo, il Trentino si prende la scena e celebra uno dei suoi protagonisti più autorevoli. È Walter Webber, enologo di lungo corso e figura centrale della viticoltura di montagna, il nuovo “Benemerito della vitivinicoltura 2026”.🔗 Leggi su Trentotoday.it Nuovo direttore di gara in MotoGP: Webber sostituisce WebbA ridosso dell’avvio della stagione 2026 della MotoGP in Thailandia, la Federazione Internazionale di Motociclismo ha annunciato una riorganizzazione... Sarà Pierluigi Magnaschi il prossimo piacentino benemeritoAl direttore del quotidiano “ItaliaOggi”, in passato alla direzione dell’Ansa, dovrebbe andare la benemerenza civica di “Piacenza Primogenita” Andrà...