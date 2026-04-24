atletica polizia locale massa coppa toscana bene i ragazzi di ferri e batti

Al campo “Martini” di Lucca, il gruppo sportivo della polizia locale di Massa ha partecipato con i suoi giovani atleti alla Coppa Toscana Ragazzie e alla manifestazione Esordienti, riservata alle province di Lucca, Massa Carrara e Pistoia. I partecipanti sono stati protagonisti nelle competizioni, ottenendo risultati positivi nelle gare dedicate ai più giovani. La manifestazione ha visto coinvolti diversi rappresentanti delle province interessate.

Al campo “Martini“ di Lucca il Gs Polizia Locale Massa è stato protagonista con i suoi giovanissimi atleti nella Coppa Toscana Ragazzie e nella manifestazione Esordienti nel raggruppamento riservato alle province di Lucca, Massa Carrara e Pistoia. I portacolori apuani si sono distinti ottenendo ottimi piazzamenti nelle prove multiple di corsa, salti e lanci grazie all’importante lavoro dei tecnici Maria Francesca Ferri e Fabio Batti. Giulio Camardo si è classificato primo nel Biathlon (9° nei 50 metri e 10° nel lungo) così come Ermione Vittoria Canepa (13° nei 50 metri e 10° nel lungo) ed Alessio Leverotti (20° nei 50 e 17° nel lungo). Alice Cantoni ha fatto il 2° nei 50 metri ed il quarto nel lungo, Diana Formigli il 17° nel lungo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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