Vigili del fuoco Ecco la sezione dei volontari

Da ilgiorno.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata ufficialmente costituita la sezione provinciale di Monza e Brianza dell’Associazione nazionale dei vigili del fuoco volontari. La creazione di questa sezione si inserisce nel quadro delle iniziative dell’associazione per organizzare e coordinare le attività dei volontari nel territorio. La nuova sezione si occuperà di gestire le operazioni di soccorso e di supporto alla macchina dei vigili del fuoco.

Si è costituita la sezione provinciale Monza e Brianza dell’ Associazione nazionale vigili del fuoco volontari. L’importanza del volontariato nel soccorso tecnico urgente è sottolineata dai dati, la nuova sezione conta già tra le sue fila circa la metà del personale operativo in forza nei sei distaccamenti volontari del territorio: Bovisio, Carate, Lazzate, Lissone, Seregno e Vimercate. L’impatto di questi uomini e donne sulla sicurezza pubblica è determinante. Solo nel corso del 2025, la componente volontaria ha infatti garantito circa un terzo degli interventi complessivi effettuati in tutta la provincia, confermandosi un pilastro del dispositivo di soccorso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Vigili del fuoco in azione #firefighter

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