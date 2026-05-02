Nella giornata di oggi, la Polizia di Belluno ha effettuato un blitz nel centro della città, identificando complessivamente 244 persone. Durante le operazioni sono stati individuati 52 soggetti con precedenti penali, alcuni dei quali nei locali del centro storico. Inoltre, un minore è stato controllato in via Sottocastello, dove sono stati trovati alcuni oggetti di interesse. Le forze dell'ordine continueranno le verifiche per approfondire i riscontri emersi.

? Cosa scoprirai Chi sono i 52 soggetti con precedenti identificati nei locali?. Cosa è stato trovato dal minore in via Sottocastello?. Perché i gestori dei locali da gioco hanno ricevuto sanzioni?. Quali infrazioni stradali hanno causato il ritiro della patente?.? In Breve Identificati 244 soggetti tra cui 24 minori e 52 persone con precedenti.. Un minore in via Sottocastello segnalato per possesso di marijuana.. Due sanzioni da 1031 euro per assenza titolari in locali da gioco.. Rilevate 6 contravvenzioni stradali tra cui guida in stato di ebbrezza.. La sera del 30 aprile a Belluno, le forze dell’ordine hanno condotto un massiccio operativo di controllo sul territorio per garantire la sicurezza durante il ponte del primo maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Belluno, raid della Polizia nel centro: 244 persone identificate

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