Sicurezza controlli della polizia in stazione | identificate 250 persone

Durante un servizio straordinario, la polizia ha controllato diverse aree della città e identificato 250 persone nelle stazioni e zone vicine. Le operazioni si sono concentrate sul controllo del territorio per contrastare il degrado urbano e garantire maggiore sicurezza nelle aree più frequentate. Nessun dettaglio su eventuali provvedimenti o sanzioni.

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, mirato al contrasto dei fenomeni di degrado urbano e al rafforzamento della sicurezza nelle aree maggiormente frequentate. L'iniziativa, disposta e coordinata dalla Questura di Pordenone, si inserisce nel piano di prevenzione messo in atto dallo scorso dicembre per assicurare una presenza costante delle forze dell'ordine nei punti più sensibili del capoluogo. L'operazione ha coinvolto in modo congiunto Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, con il supporto del Nucleo Cinofili. L'attività si è concentrata soprattutto nella zona della stazione ferroviaria e dell'autostazione, in particolare nel parcheggio retrostante, recentemente segnalato per episodi di disturbo della quiete pubblica.