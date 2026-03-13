A Perugia, un uomo di 62 anni è stato arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex moglie. La polizia ha individuato l’uomo grazie al GPS del braccialetto elettronico che indossava, che ha confermato le sue frequentazioni non autorizzate con la donna. L’arresto è avvenuto dopo che le forze dell’ordine hanno intercettato le sue mosse nel centro della città.

È stato arrestato un uomo di 62 anni a Perugia per la violazione del divieto di avvicinamento alla ex moglie, misura imposta a seguito di atti persecutori e minacce. L’intervento è stato reso possibile grazie al sistema di monitoraggio elettronico che ha segnalato la presenza dell’uomo nell’area interdetta. L’intervento della Polizia: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando il sistema di allarme collegato al braccialetto elettronico, applicato all’uomo su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ha rilevato una violazione del divieto di avvicinamento. Il dispositivo era stato installato per garantire la sicurezza della vittima, ovvero l’ex moglie dell’arrestato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Perugia, stalker incastrato dal GPS: arrestato per aver avvicinato la ex, decisivo il braccialetto elettronico

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