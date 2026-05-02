Un pensionato è stato arrestato ad Agordo con l’accusa di stalking e per aver sequestrato cocaina. Durante le indagini, è stato scoperto come l’uomo sia riuscito a eludere il braccialetto elettronico di sorveglianza. Le forze dell’ordine hanno rinvenuto diverse dosi di droga in un’abitazione della zona, portando all’arresto e al sequestro di sostanze illegali.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il pensionato a eludere il braccialetto elettronico?. Dove sono state rinvenute le dosi di cocaina ad Agordo?. Chi erano i soggetti segnalati durante i controlli nei locali?. Perché le autorità hanno deciso l'arresto immediato del pensionato?.? In Breve Sequestrate 18 dosi di cocaina ad Agordo e marijuana a Ponte nelle Alpi.. Controllati 244 soggetti nei locali di Belluno con 52 persone con precedenti.. Identificati 24 minori durante le ispezioni straordinarie nei luoghi di aggregazione.. Rilevate 6 contravvenzioni stradali con ritiro patenti durante il ponte di maggio.. Un pensionato è stato condotto in carcere a Belluno dopo aver violato i divieti di avvicinamento e l’allontanamento dall’abitazione familiare, mentre ad Agordo le forze dell’ordine hanno sequestrato 18 dosi di cocaina durante un controllo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Belluno, arresto per stalking e sequestro di cocaina ad Agordo

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