La Polizia di Stato di Taranto ha sequestrato oltre un chilo e mezzo di cocaina durante un'operazione. Un uomo di 37 anni è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio, mentre un altro uomo di 64 anni è stato denunciato per lo stesso reato. Le forze dell'ordine hanno condotto le verifiche congiunte per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: La Polizia di Stato ha arrestato un tarantino di 37 anni ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e denunciato per lo stesso reato il presunto complice di 64 anni. I Falchi della Squadra Mobile da qualche settimana avevano avviato una serrata attività info-investigativa nei confronti di un pluripregiudicato tarantino di 37 anni, attualmente sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento ai Servizi Sociali, sospettato di aver ripreso l’illecita attività di spaccio di cocaina, sia presso l’abitazione nel comune di Leporano sia a domicilio utilizzando l’autovettura ed uno scooter di grossa cilindrata. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Taranto: sequestro di oltre un chilo e mezzo di cocaina, un arresto e due denunce Polizia

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