Nasconde 5 kg di cocaina nel controsoffitto dello sgabuzzino | maxi-sequestro a Nichelino in arresto un 41enne

La polizia ha scoperto 5 chili di cocaina nascosti nel controsoffitto di uno sgabuzzino a Nichelino. Dopo aver ricevuto una segnalazione, gli agenti hanno seguito le piste, monitorato gli spostamenti e intercettato il sospetto. Alla fine, durante una perquisizione, hanno trovato la droga e sequestrato un quantitativo che vale circa 150mila euro sul mercato illecito. Un uomo di 41 anni è stato arrestato sul posto.

Prima la segnalazione, poi l'attività di osservazione, l'intercettazione e il ritrovamento con sequestro di un importante quantitativo di cocaina per un valore di mercato, illecito, pari a circa 150mila euro. Un maxi-sequestro avvenuto a Nichelino da parte della Squadra Mobile della Polizia di Stato, diretta da Davide Corazzini, conclusosi con l'arresto di un uomo, un 41enne di origine albanese. La segnalazione riguardava proprio la presunta disponibilità di grandi quantità di sostanze stupefacenti con indizi mirati che riconducevano a un uomo localizzato a Nichelino. Avviata l'attività di osservazione, lo stesso è stato facilmente individuato dalla Squadra Mobile mentre lasciava un immobile sito nell'hinterland torinese, una presenza che in un primo momento non ha saputo giustificare puntualmente agli agenti.🔗 Leggi su Torinotoday.it Approfondimenti su Nichelino Sequestro Maxi sequestro di cocaina a Gioia Tauro: 435 kg nascosti tra sacchi di noccioline Maxi sequestro di droga a Gioa Tauro: 435 kg di cocaina nascosta in mille sacchi di noccioline Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Nichelino Sequestro Argomenti discussi: Nel borsello nasconde cocaina e hashish, incastrato dal fiuto del cane Ron e arrestato; Uno nasconde l'hashish nello zainetto, l'altro nella sua camera da letto: finiscono entrambi arrestati; Roma - 25 kg di hashish 'dolce' in un affitto breve: incastrato dalla segnalazione su YouPol; Spreco alimentare, buttiamo 7,3 miliardi di euro di cibo all’anno: ambiente a rischio. Nasconde 5 kg di coca e 22 kg di hashish in casa, arrestatoI carabinieri del nucleo operativo di Genova hanno sequestrato, al termine di un'operazione di apppostamento e pedinamento di un cittadino albanese di 30 anni, 5 kg di cocaina e 22 chili di hashish. ansa.it Sorpreso con 1,5 kg di droga, arrestato a Napoli dopo l’irruzione nel localeNel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 47enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, gli ... internapoli.it Genova, stanze dell'albergo usate per nascondere la droga e pusher minorenni, condannati due trafficanti di cocaina e hashish x.com Nasconde crack e cocaina nella borsa della figlia: arrestato 38enne Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti 42,75 grammi di crack e 0,4 grammi di cocaina, occultati: nel sifone del lavandino, nel filtro della doccia e all’interno della borsetta della figlia facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.