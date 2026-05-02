Beckham compie oggi 51 anni | il ricordo del doppio prestito poco fortunato al Milan
Oggi si celebra il 51° compleanno di Beckham, ex calciatore britannico noto per la sua carriera internazionale. Nel suo percorso sportivo, ha vissuto anche un breve periodo di prestito al Milan, esperienza che si è conclusa con una partenza anticipata e senza il successo sperato. La sua carriera ha visto numeri importanti e momenti di notorietà, anche al di fuori del campo.
Tanti auguri a David Beckham: il centrocampista inglese compie oggi 51 anni. Ripercorriamo le sue parentesi al Milan poco fortunate.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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